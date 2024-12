Renato Portaluppi não é mais o técnico do Grêmio

Renato não renovará seu contrato com o Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Renato Portaluppi não seguirá no Grêmio em 2025. A definição pela não permanência aconteceu nesta segunda-feira (9), após reunião do técnico com o presidente Alberto Guerra. Em nota, o clube informou que a mudança aconteceu por um pedido de Renato.

Renato encerra ao término do Brasileirão a sua quarta passagem pelo Grêmio. Contratado pela primeira vez em 2010, o técnico comandou uma campanha de recuperação que tirou o clube da zona de rebaixamento e levou o time à Libertadores do ano seguinte.

Sua segunda oportunidade no Grêmio foi em 2013. Sob seu comando, o Tricolor chegou até a semifinal da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão em segundo lugar. Mas por conta de ajustes financeiros do então presidente Fábio Koff, não renovou seu contrato.

A passagem mais vitoriosa ocorreu a partir de 2016. Substituto de Roger Machado, Renato levou o Grêmio ao título da Copa do Brasil. A conquista encerrou período de 15 anos de seca de títulos nacionais. No ano seguinte, o Tricolor venceu a Libertadores e foi para o Mundial de Clubes.

O ano de 2018 teve a conquista da Recopa Sul-Americana e do Gauchão. Nos três anos seguintes, somou mais três títulos estaduais.

De volta ao clube para confirmar o retorno à Série A em 2022, Renato acumulou recordes. Se tornou o treinador que mais vezes comandou o clube e empatou com Foguinho no número de títulos conquistados.

Confira a nota publicada pelo clube:

"O Grêmio comunica que o contrato do técnico Renato Portaluppi não será renovado para a próxima temporada. Em reunião na manhã desta segunda-feira com o presidente Alberto Guerra o treinador informou o desejo de deixar o Clube.

Renato é o técnico que mais vezes comandou o Grêmio na história. Em 2024, alcançou a marca de 805 partidas, sendo 542 jogos como treinador.

O Clube agradece por toda a dedicação e empenho durante mais esta passagem pelo Tricolor e seguirá torcendo pelo seu sucesso. Ídolo como atleta e técnico, Renato será sempre reconhecido por sua contribuição ao Grêmio".