Como foram as outras saídas de Renato do comando do Grêmio

Renato não é mais o técnico do Tricolor. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA/Divulgação

A quarta passagem de Renato se encerrou nesta segunda-feira (9). O técnico confirmou a sua saída do clube e não permanecerá para a temporada 2025.

Como treinador do Tricolor, Renato teve o trabalho interrompido em outras três oportunidades. Em 2011, ele pediu demissão após um empate com o Avaí. No final de 2013, não houve um acordo na renovação de contrato para o ano seguinte. Em 2021, por outro lado, ele foi demitido após a eliminação na fase preliminar da Libertadores.

2011

Renato caiu em 2011 após empate em 2 a 2 com o Avaí. Diego Vara / Agencia RBS

Renato iniciou sua trajetória como técnico do Grêmio em agosto de 2010. Ele substituiu Silas, que foi campeão gaúcho e semifinalista da Copa do Brasil, mas deixou o Tricolor na 18ª posição no Brasileirão, na zona do rebaixamento. Com Portaluppi, o time gremista reagiu e terminou em quarto, garantindo classificação à Libertadores.

No ano seguinte, porém, o Grêmio de Renato perdeu o Gauchão em casa para o Inter, nos pênaltis. Na Libertadores, depois de superar o Liverpool-URU na fase preliminar, avançou em segundo lugar em um grupo com Junior Barranquilla, Oriente Petrolero e Léon-PER. Nas oitavas, porém, caiu para a Universidad Católica, no Chile. O início de Brasileirão, com maus resultados, foi determinante para o encerramento do trabalho do treinador.

Quem assumiu foi Julinho Camargo, que estava atuando como auxiliar na comissão técnica de Falcão, no Inter, mas a trajetória durou pouco. Foram seis jogos e apenas uma vitória. Por isso, foi substituído por Celso Roth, que encerrou o Brasileirão em 12º.

2013

Grêmio foi vice-campeão brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil em 2013, porém clube não chegou a um acordo de renovação com Renato. Fernando Gomes / Agencia RBS

O retorno de Renato à casamata do Olímpico ocorreu em 1º de julho de 2013. Ele chegou para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido após as eliminações no Gauchão (para o Juventude, nos pênaltis) e da Libertadores (para o Santa Fé, nas oitavas de final), além do mau início no Brasileirão.

Portaluppi estreou na sexta rodada, quando o Tricolor ocupava a sétima posição, e terminou em segundo. Nunca chegou a disputar o título com o Cruzeiro, que terminou como campeão, porém se classificou para a Libertadores.

Na Copa do Brasil, o time foi semifinalista, caindo para o Athletico-PR. Entretanto, após o encerramento da temporada, Grêmio e Renato não chegaram a um acordo para sua permanência para o ano seguinte. No mesmo dia, a diretoria anunciou a contratação de Enderson Moreira.

2021

Renato venceu o Gre-Nal do Gauchão, mas depois não resistiu com a eliminação em casa na Libertadores pela o Del Valle. Jefferson Botega / Agencia RBS

Este foi o mais longo período de Renato como treinador gremista. Recontratado em 2016, substituindo Roger Machado, ele começava a sexta temporada do ciclo quando foi demitido, em abril de 2021, após a eliminação na fase preliminar da Libertadores para o Independiente del Valle.

Ausente por covid-19, Portaluppi não esteve na Arena durante a partida que determinou sua saída. Seu último jogo em campo foi o Gre-Nal, vencido por 1 a 0, pelo Gauchão.

O treinador afirmou que, na época, disse ao presidente Romildo Bolzan que o Grêmio seria rebaixado no Brasileirão após sua saída, o que de fato aconteceu. O substituto foi Tiago Nunes, campeão gaúcho e classificado às oitavas da Sul-Americana. No entanto, ele não resistiu ao mal início de Brasileirão e foi demitido.

Depois ainda vieram Felipão e Vagner Mancini, que não tiveram êxito na tentativa de tirar a equipe gremista do Z-4. Renato, por outro lado, assumiu o Flamengo e foi vice da Libertadores.