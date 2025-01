Gre-Nal do Efipan 2025 terá arbitragem do quadro da Fifa

Klein é cotado para apitar o Gre-Nal do Efipan. Porthus Junior / Agencia RBS

O árbitro Rafael Klein, do quadro da Fifa e eleito o melhor do Brasileirão 2024, está cotado para apitar o clássico Gre-Nal do 45º Efipan, tradicional torneio sub-15 que começou na última quarta-feira (8) em Alegrete.

Grêmio e Inter vão se enfrentar no próximo domingo (10), às 22h40min, no Estádio Municipal Farroupilha.

Jogos iniciais

Na primeira rodada, o Inter goleou o Palmeiras por 6 a 0, enquanto Flamengo de Alegrete e São José ficaram no 1 a 1. Por fim, o Universitário do Peru venceu o Cruzeiro por 1 a 0.

Nesta quinta-feira (9), o Grêmio enfrentará o Argentinos Juniors, atual campeão, às 20h40min. Antes jogam Olimpia e Peñarol, depois Bolívar e Defensor.

Regulamento

Conforme o regulamento da competição, serão cinco rodadas na fase de grupos. As equipes do Grupo A enfrentarão os times do Grupo B. Depois, os oito melhores colocados avançam para a fase de mata-mata.

Com 13 títulos (o último deles em 2021), o Inter é o maior campeão do Efipan. O Grêmio vem na sequência da lista, com oito conquistas.

Os grupos do Efipan

Grupo A

Inter, Flamengo de Alegrete, São José, Palmeiras e Universitario-PER.

Grupo B