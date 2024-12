Cinco técnicos que podem substituir Renato Portaluppi no Grêmio

Luis Castro é opção para o Tricolor. FAYEZ NURELDINE / AFP

O Grêmio não terá Renato Portaluppi na casamata em 2025. O anúncio da saída ocorreu nesta segunda-feira (9).

Diante disso, Zero Hora lista cinco treinadores que estão no mercado ou com contrato a terminar que podem ser opções para o Grêmio para a próxima temporada.

Luís Castro

O Grêmio não tem o hábito de buscar treinadores estrangeiros. Se a ideia da diretoria for mudar o cenário, Luís Castro pode ser opção interessante.

O português, que comandou o Botafogo na arrancada do Brasileirão do ano passado, deixou o Al Nassr, da Arábia Saudita, em setembro. Ele chegou a ter o nome ligado ao Flamengo após a saída de Tite, mas negou contato com o clube carioca.

Felipão

Técnico deixou o Galo em março deste ano. Pedro Souza / Atlético-MG/Divulgação

Rivaliza com Renato Portaluppi pelo posto de treinador mais vencedor do Grêmio nos últimos 30 anos. Felipão está no mercado desde março, quando foi demitido do Atlético-MG.

Felipão teve o nome ligado ao Grêmio como possível coordenador técnico para o próximo ano, informação não confirmada pela diretoria.

Tite

Ex-treinador da Seleção comandou o Grêmio entre 2001 e 2003. Porthus Junior / Agencia RBS

Tite deixou o Flamengo logo depois da queda na Libertadores para o Peñarol. O gaúcho comandou o Grêmio entre 2001 e 2003, período no qual ganhou uma Copa do Brasil e um Gauchão.

Depois de comandar a Seleção nas duas últimas Copas do Mundo, Tite teve no Flamengo seu único trabalho em clube desde então. Apesar de não ter atingido o objetivo de conquistar grandes títulos no Rio, foi campeão carioca e deixou o clube com 64,8%. O treinador foi procurado pelo Grêmio, mas recusou o convite para 2025.

Arce

Ex-jogador do Grêmio já treinou os dois principais clubes do Paraguai, bem como a seleção do país. NORBERTO DUARTE / AFP

Outro com passado tricolor, mas como atleta, Francisco Arce recebe elogios no ambiente do Grêmio. O ex-lateral já comandou a seleção paraguaia e os dois principais clubes do seu país: Olimpia e Cerro Porteño. Atualmente, Arce treina o paraguaio Guaraní.

Cuca

Cuca deixou o Athletico-PR em 24 de junho. Gustavo Oliveira / athletico.com.br

Atleta do Grêmio entre 1987 e 1990 e técnico em 2004, Cuca estava no Athletico-PR, porém deixou o clube após maus resultados. O clube paranaense foi onde voltou ao futebol após sua condenação por estupro na Suíça ter sido anulada.

Conquistou a Libertadores pelo Atlético-MG, com quem também venceu o Brasileirão. Também venceu a competição nacional pelo Palmeiras.