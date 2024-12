Antonio Brum não é mais vice de futebol do Grêmio

Antônio Brum assumiu o então cargo em junho da temporada passada. Lucas Katsurayama / Agência RBS

O vice de futebol do Grêmio, Antonio Brum, não será mais o comandante do departamento de futebol do clube. O anúncio do final do vínculo foi realizado nesta segunda-feira (9). Além da saída de Renato Portaluppi, o dirigente também deixa o clube para a temporada de 2025.

A informação foi confirmada pelo próprio Antonio Brum em entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, na tarde desta segunda. Em nota, o Grêmio afirmou que o novo vice-presidente de futebol será anunciado nos próximos dias.

Brum assumiu o cargo no Tricolor no final de junho de 2023, após o desligamento do então vice Paulo Caleffi. O cirurgião dentista e empresário na área — que também foi diretor da base gremista — permaneceu até o fim do Brasileirão de 2024 no comando do departamento de futebol.

Sua passagem acabou marcada pela contratação de Luis Suárez no início da gestão de Alberto Guerra. Mas após o ano de 2023 com sucesso desportivo, e a manutenção do uruguaio após longa negociação, a temporada de 2024 teve problemas.

A contratação de Diego Costa e Pavon deu o acréscimo de qualidade ao time para a conquista do heptacampeonato gaúcho. Mas a demora da vinda de um centroavante para o lugar de Suárez causou a irritação da torcida.

Mesmo com as críticas de torcedores em alguns momentos e a campanha ruim no segundo semestre, o dirigente foi mantido no cargo até o fim de 2024.

Confira a íntegra da nota do Grêmio:

O Grêmio comunica que Antônio Brum não é mais o vice-presidente de Futebol do Clube. Antônio Brum começou sua trajetória no futebol profissional como diretor em novembro de 2022. Em julho do ano passado assumiu a vice-presidência. Foi um dos principais responsáveis pela elaboração do elenco que conquistou o Hexa e Heptacampeonatos do Gauchão e foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2023. O Clube agradece todo o empenho e dedicação de Antônio Brum. O novo vice-presidente de futebol será anunciado nos próximos dias.