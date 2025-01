STJD indica envolvimento de ex-técnico do Palmeiras e mais cinco pessoas em manipulação de resultados da Série D

Partida entre Patrocinense e Inter de Limeira levantou suspeita da PF. Jefferson Botega / Agência RBS

Seis pessoas foram incluídas pelo auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva Rodrigo Aiache Cordeiro na lista de envolvidos em um esquema de manipulação de resultados em jogos da Série D do Brasileirão de 2024.

Entre os nomes, destaca-se o do técnico Estevam Soares, que já treinou times como Palmeiras e Botafogo. A informação é do portal ge.globo, que ainda informou que todos os nomes foram indiciados pela Polícia Federal.

A autoria foi definida após investigações da Polícia Federal, que começaram após suspeita de irregularidades na partida entre Inter de Limeira e Patrocinense em junho do ano passado, vencida pelo time paulista por 3 a 0 com três gols no primeiro tempo. O treinador foi demitido do cargo após a partida.

Conforme o ge, os outros cinco indiciados são:

Richard Sant Clair Silva (Richard Bala), ex-zagueiro do Patrocinense, que entrou em campo contra a Inter de Limeira;

ex-zagueiro do Patrocinense, que entrou em campo contra a Inter de Limeira; Felipe Gama Chaves, ex-goleiro do Patrocinense, que entrou em campo contra a Inter de Limeira. Hoje, está no Darmstadt, da Alemanha;

ex-goleiro do Patrocinense, que entrou em campo contra a Inter de Limeira. Hoje, está no Darmstadt, da Alemanha; Rodolfo Santos de Abreu (Dodô), auxiliar técnico do Patrocinense na época da partida;

auxiliar técnico do Patrocinense na época da partida; Anderson Ibrahin Rocha, dirigente que assumiu gestão do futebol do clube na época;

dirigente que assumiu gestão do futebol do clube na época; Marcos Vinicius da Conceição, possível investidor.

O suposto esquema

As acusações surgiram de investigações conduzidas pela Polícia Federal. A partir da descoberta de irregularidades na partida entre Inter de Limeira e Patrocinense, a Polícia decidiu aprofundar as investigações.

De acordo com o auditor responsável pelo inquérito, o proprietário da empresa Air Golden, Anderson Ibrahin Rocha, que firmou uma parceria com o Patrocinense em abril, “cooptava jogadores a atuar na manipulação de partidas”. Conversar por aplicativos, obtidas pela Polícia Federal, corroboram essa informação, segundo Aiache.

O jogador Richard Bala, da Patrocinense, fez um gol contra durante a partida, e seu colega de equipe, Felipe Gama, teria facilitado para que o adversário abrisse o placar. Após o jogo, o Patrocinense cancelou seu contrato com a Air Golden. O técnico Estevam Soares, que foi demitido na sequência, alegadamente escalou Richard Bala a pedido de Anderson Ibrahin. Mensagens revelam que o treinador estava ciente do esquema, de acordo com informações do STJD.

Além disso, o assistente Dodô supostamente ameaçou um dos jogadores do Patrocinense para que colaborasse com a manipulação do resultado, conforme relata o documento.

Ainda segundo o relatório, Marcos Vinicius da Conceição teria entregado um smartphone e R$ 5 mil a Richard Bala para facilitar a manipulação.

Comunicado da diretoria atual do Patrocinense

O Clube Atlético Patrocinense (CAP) vem a público esclarecer aos seus torcedores e à população de Patrocínio/MG sobre as recentes notícias divulgadas pela imprensa, que associam o clube a supostos casos de manipulação de resultados em partidas. Tais matérias não correspondem à realidade dos fatos e distorcem os acontecimentos.

Durante o Campeonato Mineiro de 2024, o CAP enfrentou uma grave crise financeira, que culminou em sua desistência da competição por absoluta falta de recursos. Poucas semanas após essa decisão, às vésperas do início do Campeonato Brasileiro Série D, o clube foi procurado pela empresa AIR Agenciamento e Marketing Ltda – Agency Air Golden, representada pelo senhor Anderson Ibrahim Rocha, com uma proposta de parceria desportiva.

A empresa AIR GOLDEN ofereceu um contrato de gestão esportiva no qual se comprometia a assumir o pagamento da folha salarial dos atletas e demais despesas relacionadas às partidas. Em contrapartida, teria a prerrogativa de indicar alguns atletas para compor o elenco do clube. A proposta foi cuidadosamente analisada pelo CAP, pois os recursos oferecidos pela empresa seriam fundamentais para viabilizar a participação no Campeonato Brasileiro Série D.