Abertura oficial da Colheita da Uva será no dia 16 de janeiro, em Bento Gonçalves

É tempo de vindima, e os produtores de uva já colhem as primeiras variedades, chamadas precoces, nas videiras da Serra. Para marcar o período, a Abertura Oficial da Colheita da Uva 2025 ocorrerá em Bento Gonçalves, no distrito de Faria Lemos, na próxima quinta-feira (16). No mesmo evento, será aberto o Bento em Vindima, com festividades realizadas nas rotas turísticas do município e na zona urbana.