Gestantes em situação de vulnerabilidade social vão receber mais de 500 kits com itens para recém-nascidos em Caxias do Sul

Kit é composto por cobertor, toalha de banho com capuz, casaco de moletom, macacões longos e curtos, bodies, culotes e meias. Fredy Vieira / Asscom Sedes / Divulgação

Caxias do Sul é um dos 180 municípios que já aderiram ao programa Mãe Gaúcha. A iniciativa, lançada no início de 2024 pelo governo do Estado, promove a distribuição de kits com itens essenciais para recém-nascidos a gestantes em situação de vulnerabilidade social de cidades que se habilitem no edital do programa. Em Caxias, serão distribuídos 513 kits (veja mais abaixo).

Conforme a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedes), o Mãe Gaúcha beneficia gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que recebam o benefício do Bolsa Família ou que estejam aguardando o deferimento da inscrição no programa. Além disso, as gestantes precisam estar com o pré-natal em dia. Desde o lançamento, o Mãe Gaúcha já entregou mais de 28 mil kits em todo o Estado.

Cada kit é composto por peças essenciais para os primeiros meses do bebê, como cobertor, toalha de banho com capuz, casaco de moletom, macacões longos e curtos, bodies, culotes e meias. Todo o conjunto é entregue em uma bolsa.

A distribuição dos kits às prefeituras é baseada no número de gestantes no CadÚnico que residem no município e que atendem aos requisitos do programa. São as próprias prefeituras que realizam a entrega dos kits diretamente às beneficiárias.

Em 2025, as primeiras entregas dos kits do Mãe Gaúcha às prefeituras serão realizadas em janeiro e fevereiro. As ações ocorrem de forma regionalizada. No polo de Caxias do Sul, outros 13 municípios receberão os kits, totalizando 780 unidades. A entrega está prevista para o dia 22 de janeiro.

Como será a distribuição dos kits no polo de Caxias do Sul