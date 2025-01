Resultado de perícia em garrafa de água que nora suspeita de envenenar familiares em Torres levou para sogra no hospital sairá na próxima semana

Enquanto Zeli esteve hospitalizada, após comer duas fatias de um bolo feito por ela mesma com uma farinha que continha arsênio, ela recebeu a visita da nora, Deise. O encontro aconteceu no último domingo, 5 de janeiro, no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, no Litoral Norte. A nora levou uma garrafa de água, suco e chocolate para a sogra. Na ocasião, a polícia já investigava a hipótese de envenenamento no bolo e já suspeitava que a morte do marido de Zeli, em setembro, não tivesse ocorrido em razão de uma intoxicação alimentar, como constava no atestado de óbito.