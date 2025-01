Nota fiscal de compra de arsênio em nome de suspeita de envenenamento no RS foi encontrada em celular, diz polícia

A suspeita de ter matado quatro pessoas da mesma família comprou arsênio pela internet, de acordo com a Polícia Civil. A imagem de uma nota fiscal obtida com exclusividade pela RBS TV confirma a identificação do produto como arsênio. Embora o nome do meio esteja diferente, Marques em vez de Moura, a polícia afirma que a nota é de Deise, porque foi extraída do celular dela, apreendido durante a investigação.