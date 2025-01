As opções de Quinteros para o time titular do Grêmio na largada de 2025

Gustavo Quinteros orientou a equipe titular em trabalhos táticos nos treinos do fim de semana. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O primeiro esboço de Grêmio no ano de 2025 estará em campo nesta segunda-feira (13). A partir das 16h30min, no CT Luiz Carvalho, uma ideia de formação titular será observada pelo técnico Gustavo Quinteros em jogo-treino contra o São José.

Apesar da nova temporada, a tendência é de que o time inicial do ano ainda seja muito parecido com as escalações de 2024. Ensaios com a equipe aconteceram durante o final de semana para a estreia no Gauchão, no dia 22 de janeiro, contra o Brasil de Pelotas.

Depois dos primeiros dias dedicados mais para trabalhos físicos e técnicos, o final de semana de atividades no CT Luiz Carvalho deu início ao processo de preparação da escalação.

Um processo iniciado no sábado (11). Zagueiro, laterais e volantes receberam orientações de Leandro Desábato. O ex-zagueiro é o responsável na comissão técnica de Quinteros por orientar os trabalhos específicos para defensores. Meias e atacantes ficaram sob os cuidados de Maximiliano Quesada.

Ainda sem a chegada dos principais reforços buscados pela direção, o Grêmio se prepara para ter um time muito próximo ao que terminou o ano passado.

O sistema defensivo começa por Marchesín no gol. Na proteção ao argentino, são quatro opções e um garoto chamado da Copa São Paulo para observação. Jemerson e Rodrigo Ely devem começar 2025 como dupla titular. Gustavo Martins e Natã são as outras alternativas mais afirmadas, mas o jovem Viery, que estava na Copinha, também será opção.

O defensor de 20 anos atua pela lado esquerdo da defesa e tem uma saída de jogo muito elogiada. É possível que ele seja observado também como lateral-esquerdo. Nas últimas duas temporadas, o garoto foi relacionado para alguns jogos do Tricolor pelo então técnico Renato Portaluppi, mas não chegou a entrar em campo.

Inicialmente, a posição do lado esquerdo deve ficar com Mayk, com outro jovem vindo da Copinha como opção. Pedro Gabriel chegou de São Paulo no fim da semana passada e será observado enquanto não desembarcar um reforço para disputar a titularidade. João Pedro deve ser o lateral-direito, com João Lucas no segundo time.

Na espera de Cuellar para ser o parceiro de Villasanti no meio de campo, Dodi e Pepê brigam por espaço nos primeiros dias da pré-temporada. A chance maior é de que o primeiro comece ao lado do paraguaio contra o São José. Ronald, Edenilson e Milla são as demais alternativas atuais do grupo para atuarem como volantes.

Mas a grande atração deste primeiro teste estará no setor ofensivo. A dupla Monsalve e Cristaldo será observada junta novamente.

Os dois jogaram com o técnico Renato Portaluppi em alguns momentos da temporada passada, mas a parceria acabou desfeita pelo entendimento da antiga comissão técnica de que não seria viável manter ambos juntos. Monsalve deve começar aberto pelo lado direito, com Aravena e Braithwaite completando o setor de ataque. Arezo, André Henrique e Pavon devem estar juntos na equipe reserva.

Provável time do Grêmio para a largada de 2025:

Marchesín; João Pedro (João Lucas), Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Villasanti e Dodi; Monsalve, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Elenco do Grêmio para o começo da temporada:

Goleiros: Marchesín, Adriel, Gabriel Grando e Thiago Beltrame.

Marchesín, Adriel, Gabriel Grando e Thiago Beltrame. Laterais: João Pedro, João Lucas, Mayk e Pedro Gabriel.

João Pedro, João Lucas, Mayk e Pedro Gabriel. Zagueiros: Jemerson, Kannemann, Rodrigo Ely, Gustavo Martins, Natã Felipe e Viery.

Jemerson, Kannemann, Rodrigo Ely, Gustavo Martins, Natã Felipe e Viery. Volantes: Pepê, Dodi, Edenilson, Ronald e Mila.

Pepê, Dodi, Edenilson, Ronald e Mila. Meias: Cristaldo, Monsalve, Nathan e Gabriel Silva.

Cristaldo, Monsalve, Nathan e Gabriel Silva. Atacantes: Braithwaite, Arezo, Aravena, Pavon e André Henrique.