A posição do Grêmio sobre a notícia da rescisão do contrato de Cuellar na Arábia Saudita

Cuellar tem acerto encaminhado para jogar no Grêmio. Reprodução / @AlShababSaudiFC

A notícia do final do domingo (12) na imprensa da Arábia Saudita, de que Cuellar chegou a um acordo para a rescisão do contrato com o Al-Shabab, agitou a torcida do Grêmio. Isso porque, se for confirmado, o caminho fica livre para um acerto com o clube gaúcho.

Depois de alguns contatos com dirigentes gremistas, percebi um ambiente de muito otimismo, mas ainda com alguma cautela para cravar que o colombiano será jogador do Grêmio em 2025.

Recebi novamente a confirmação de que Cuellar tem acerto salarial com o Grêmio. Isso está resolvido. O que falta é a liberação do Al-Shabab e alguns trâmites burocráticos.

Por isso, a segunda-feira (13) será decisiva para o avanço nesta contratação, com expectativa de boas notícias para o Grêmio.