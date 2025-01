Onde assistir ao "BBB 25" e qual o horário do programa diário

O BBB 25 vai começar nesta segunda-feira (13) à noite e a votação aberta para a escolha da última dupla que entra na casa já está aberta. O BBB vai ao ar em horário nobre na Globo, após Mania de Você, de segunda a sábado, e depois do Fantástico, no domingo.

Quem quer assistir ao reality show ao longo do dia, precisará ter acesso ao pacote do Globoplay de acesso ao Big Brother Brasil.

Que horas começa o BBB 25?

Onde assistir ao BBB 25?

Opções para assistir ao BBB 25 todo dia

Pacotes pay-per-view são frequentemente oferecido pelas mais diferentes operadores de televisão a cabo do Brasil. O telespectador pode acompanhar o programa pelo Globoplay, via internet, por smartv, tablet, smartphone ou computador. No Globoplay, é possível adicionar o pacote do reality show.