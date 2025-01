Após virada contra brasileiro na Austrália, Kei Nishikori diz que pensou em abandonar a partida: "Quase desisti no match point"

Monteiro (E) foi superado por Nishikori (D). Yuichi YAMAZAKI / AFP

O brasileiro Thiago Monteiro esteve muito próximo de conquistar uma grande vitória em sua estreia no Australian Open. Após vencer três jogos no qualifying, o cearense de 30 anos encarou o japonês Kei Nishikori, ex-número 4 do mundo e com 12 títulos no circuito, e chegou a liderar por 2 a 0 e ter dois match points no terceiro set. Porém o asiático conseguiu se salvar e conseguiu um grande virada depois de mais de quatro horas de confronto.

Vice-campeão do US Open de 2014 e com quatro quartas de final em Melbourne, o tenista de 35 anos disse que chegou a cogitar de desistir do jogo contra o brasileiro.

— Quase desisti no match point. Ele estava jogando muito bem. Mas de alguma forma eu lutei. Foi realmente difícil. Tentei manter a calma mesmo estando quase fora do torneio. Tentei lutar até o fim — afirmou Nishikori, que atualmente é apenas o 76º do ranking mundial.

O tenista asiático está se recuperando depois de passar anos prejudicado devido a uma cirurgia no quadril e uma lesão no tornozelo.

Após o auge da carreira entre 2014 e 2016, o tenista asiático conviveu com lesões. A mais séria em janeiro de 2022 o obrigou a passar por cirurgia no lado esquerdo do quadril. Seu retorno às quadras aconteceu em um torneio Challenger em Porto Rico, em junho de 2023, quando ele venceu a competição.