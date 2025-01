"O torcedor não se surpreenda na terça-feira de ver caras novas jogando", revela técnico do Juventude

Matias vai rodar o elenco diante do Guarany de Bagé. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O Juventude já sente os efeitos do começo apertado de disputa do Campeonato Gaúcho. Na tabela, a equipe de Fábio Matias somou três dos seis pontos disputados diante de Ypiranga e Inter. No campo, a equipe sente o desgaste de início de temporada, o que irá obrigar o treinador a mexer na escalação que encara o Guarany de Bagé, nesta terça-feira (28), às 19h, no Alfredo Jaconi.

— A gente tem o que chamamos de perna pesada. Os jogadores, eles chegam ali e estão um pouco pesados, um pouco fora de ritmo. Só que, ao mesmo tempo, não podemos chegar e dar mais carga e ter o jogo terça-feira de novo. Então, a nossa preocupação hoje é zerar os caras, deixá-los recuperados e em condições. E aí, também, o torcedor não se surpreenda na terça-feira de ver caras novas jogando, porque é uma necessidade.

Fábio Matias ainda citou alguns jogadores que poderão ser preservados diante do Guarany de Bagé.

— O Jadson está indo para o terceiro jogo seguido, então a gente está tendo um equilíbrio também; os nossos zagueiros estão indo para o segundo jogo seguido dentro da competição, e a gente tem que equilibrar um pouco isso, para que a gente consiga ter o máximo de performance. O Mandaca tem condição de jogo, isso é só para o torcedor ficar tranquilo, mas foi mais uma precaução nossa em relação a algumas dores musculares de um cara que jogou 180 minutos. Então, basicamente, daqui a pouco esses jogadores vão estar aparecendo dentro do contexto nosso de jogo.

O maior problema está em preservar um dos zagueiros, uma vez que não há outro de ofício à disposição e o venezuelano Wilker Ángel ainda precisará de treinamentos. Adriano Martins ainda é dúvida, ele se recupera de um desconforto muscular.

— O Wilker ainda temos que tomar um certo cuidado, vai demorar ainda, vai ter um prazo de tempo. Nós estamos na busca de mais um zagueiro, para que a gente consiga ter esse processo bem equilibrado em relação aos nossos jogadores — apontou o técnico alviverde.

Preocupação também com o centroavante Gilberto, que acusou uma lesão muscular na coxa direita na derrota para o Inter e passará por exames. Taliari deve receber nova oportunidade no ataque.

E a semana alviverde ainda irá fechar com o clássico com o Caxias no sábado (1º), no Centenário. Planejamento a médio prazo, pois a prioridade é o Guarany, conforme Matias.