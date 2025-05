Coritiba leva virada da Ferroviária e perde chance de 'dormir' líder da Série B

O Coritiba abriu a sexta rodada podendo assumir a liderança momentânea da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paranaense até foi para o intervalo à frente do placar, mas acabou levando a virada da Ferroviária por 2 a 1, em jogo isolado nesta sexta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Carlão, duas vezes, foi o autor dos gols da vitória do time paulista.

Com a derrota, o Coritiba aparece em quinto lugar, com 10 pontos e pode se distanciar do G-4 - o grupo de acesso à primeira divisão - ao fim da rodada. Já a Ferroviária se reabilitou na competição, manteve a sua invencibilidade diante do trocador e subiu para o 10º lugar, com nove pontos.

Em duelo entre as duas melhores defesas da competição, o jogo começou truncado e com poucos espaços para infiltrações. Com marcação alta, o Coritiba tirou proveito da desorganização defensiva da Ferroviária e abriu o placar aos 17 minutos. Gustavo Coutinho recebeu em profundidade e bateu na saída do goleiro para marcar.

O time paulista até tentou responder de imediato, mas o chute de Carlão explodiu no travessão. O confronto seguiu pegado e com poucas transições ofensivas. Na reta final, o time paranaense por pouco não ampliou em contra-ataque, porém Alex Silva chutou para fora.

A segunda etapa começou movimentada. Logo de cara, Josué cabeceou na pequena área rente à trave. Na resposta, blitz da Ferroviária. Eric Melo invadiu a área e acertou novamente o travessão. No rebote, Juninho parou em defesa de Pedro Rangel. De tanto insistir, o empate veio aos 18, com um golaço de Carlão da entrada da área.

O time da casa era melhor em campo. Envolvendo o Coritiba, explorava bem os lados do campo e anulava qualquer tentativa de contra-ataque. O volume ofensivo da Ferroviária surtiu efeito aos 35, quando Zé Mário cruzou e Carlão virou o placar de cabeça. Depois do gol, o time paulista se fechou, neutralizou as investidas do Coritiba e controlou o placar até o apito final.

O Coritiba agora volta a campo no próximo sábado, no duelo contra o Goiás, às 18h30, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Já a Ferroviária atua daqui a 10 dias, no confronto paulista contra o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

FERROVIÁRIA 2 X 1 CORITIBA

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Eric Melo (Zé Mário); Ricardinho (Tárik), Alencar (Thiago Alencar), Netinho e Ian Lucas (Albano); Juninho (Igor Bolt) e Carlão. Técnico: Vinicius Bergantin.

CORITIBA - Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Sebastián Gómez, Machado (Carlos de Pena), Wallisson (Vini Paulista), Josué (Geovane) e Lucas Ronier (Ruan Assis); Gustavo Coutinho (Júnior Brumado). Técnico: Mozart.

GOLS - Gustavo Coutinho, aos 17 minutos do primeiro tempo. Carlão, aos 18 e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Erick Melo e Lucas Rodrigues (Ferroviária); Josué, Guilherme Aquino, Wallisson, Bruno Melo e Lucas Ronier (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Mozart (Coritiba).

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

RENDA - R$ 38.430.00.

PÚBLICO - 2.136 torcedores.