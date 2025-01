Argentino Martín Anselmi é o novo técnico do Porto

O técnico argentino Martín Anselmi, que estava no Cruz Azul do México, assinou com o Porto até 2027, anunciou o clube português nesta segunda-feira (27), uma semana depois da demissão de Vítor Bruno.

Anselmi, de 39 anos, terá sua primeira experiência no futebol europeu, depois de ganhar prestígio à frente do Independiente del Valle entre 2022 e 2023, período em que foi campeão da Copa e da Supercopa do Equador, Copa Sul-Americana e Recopa Sul-Americana.

Com a conquista da Sul-Americana em 2022, o argentino se tornou o treinador mais jovem a ganhar um título continental da Conmebol.

Anselmi estava desde o início de 2024 no Cruz Azul, que no domingo negou publicamente ter chegado a um acordo com o Porto pela transferência.

O argentino já havia viajado na semana passada à Europa para se reunir com dirigentes do clube português, apesar do vínculo até junho de 2027 com o Cruz Azul, que não descartou processar o treinador "quebra de contrato".

Anselmi chega ao Porto para substituir Vítor Bruno, demitido por conta dos maus resultados da equipe, que após o empate de domingo com o Santa Clara (1 a 1) ocupa a terceira posição no Campeonato Português, a seis pontos do líder Sporting.