Quem vai sair do "BBB 25"? Enquetes indicam qual dupla deve ser eliminada no paredão

Segundo paredão do BBB 25 está formado com as duplas Diego e Daniele Hypólito, Edilberto e Raissa e Vitória Strada e Mateus. A eliminação é nesta terça-feira (28).