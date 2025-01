Sisu 2025 tem resultados divulgados; saiba como conferir

Notas do Enem são utilizadas pelos estudantes para participar do Sisu. sidneydealmeida / stock.adobe.com

A lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foi divulgada na manhã desta segunda-feira (27) pelo Ministério da Educação (MEC). Os resultados estão disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Foram abertas 267.779 vagas de graduação, em 164 universidades públicas de todo o Brasil. Os aprovados têm até 31 de janeiro para efetuar matrícula na instituição em que foi selecionado.

No mesmo período, estudantes não aprovados podem manifestar interesse em ficar na lista de espera para vagas remanescentes. Os resultados desta etapa serão divulgados pelas universidades, mas as datas ainda não foram definidas.

Inicialmente, a divulgação estava prevista para domingo (26). Por "problemas técnicos", o MEC suspendeu e liberou os resultado no início da manhã desta segunda.

Como verificar o listão do Sisu 2025?

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Na aba cronograma, clique em "consultar", abaixo de "resultado da chamada regular"

Pesquise pela universidade que deseja consultar a lista de aprovadas

Realize o download do documento

Incentivo aos professores

Uma das novidades do Sisu deste ano é o Pé-de-Meia Licenciaturas, programa de incentivo do governo federal que vai oferecer bolsa mensal no valor de R$ 1.050 para alunos que desejam ser professores futuramente. O projeto conta com 68 mil vagas, já contempladas no Sisu.

Distribuição das vagas

Com 34.049 oportunidades, Minas Gerais é o Estado brasileiro com mais vagas abertas no Sisu 2025. A instituição com mais oferta é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.050 vagas.

No Rio Grande do Sul, são 14.235 vagas. As oportunidades estão distribuídas em sete universidades: