Valencia volta a treinar e pode reforçar o Inter contra o São José pelo Gauchão

Em 2025, Valencia entrou em campo somente contra o México. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter pode ter uma boa novidade na partida contra o São José, às 21h30min de terça-feira (28), no Estádio do Vale. Enner Valencia treinou com bola na manhã desta segunda (27), recuperado de desconforto muscular na coxa direita, e pode ser relacionado para o confronto.

A tendência é que o atacante seja opção no banco de reservas para Borré, que vem de alta minutagem em campo neste início de temporada. Pelo pouco tempo de trabalho com bola, é possível que o equatoriano ainda não esteja entre os onze que começarão o jogo.

Valencia iniciou como titular no amistoso do Colorado contra o México, no dia 16 de janeiro. Nos dois jogos seguintes, contra Guarany e Juventude, o atleta foi baixa.

Um provável Inter tem: Anthoni; Aguirre, Victor Gabriel, Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo) Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick, Wanderson e Wesley; Borré.

