Com sede em Passo Fundo, cooperativa Sicredi Integração RS/SC/MG vai seguir com expansão em 2025

Cooperativa com sede em Passo Fundo vai abrir cinco novas agências em Minas Gerais em 2025. Sicredi Integração de Estados RS/MG/SC / Divulgação

O estreito relacionamento com os associados e comunidades talvez seja o principal argumento, junto com a tecnologia e divisão de lucros, para explicar os números positivos do Sicredi Integração RS/SC/MG em 2024. A instituição que tem sede em Passo Fundo abriu seis agências só neste ano e planeja mais cinco para 2025, todas em Minas Gerais.

O estado mineiro é a principal rota de expansão da cooperativa, que pode atuar em 33 municípios do Vale do Rio Doce. Só em Passo Fundo, onde fica a sede, são oito agências, sendo a última inaugurada em 2024 no bairro Cidade Nova.

Mas a abertura desses estabelecimentos não é a única medida de sucesso — apesar de ser um indicador importante. Só em 2024, a instituição que começou como Credipasso há pouco mais de 40 anos incluiu 14 mil novos associados e termina o ano com 78 mil.

A projeção é que o número de associados cresça em torno de 15 mil em 2025, em toda a cooperativa.

— Consideramos que, mesmo em Passo Fundo, onde já temos uma participação grande no mercado tanto nos (investimentos) passivos quanto nos ativos, ainda temos muito por fazer — disse o diretor executivo Vidolmar Pazinatto.

Não é por acaso: o cooperativismo tem crescido e pavimentado seu espaço no mercado brasileiro. Nesse modelo, os associados são os donos e não os acionistas, como nas instituições tradicionais. Em 2023, cooperativas de crédito reuniam 19,1 milhões de associados, o que representa quase 8% da população inscrita em pelo menos uma cooperativa de crédito.

Além disso, 97 municípios brasileiros passaram a ter agências de cooperativas de crédito, enquanto 32 deixaram de ser atendidos por bancos tradicionais, segundo o Banco Central. A tendência se manteve em 2024.

— Temos que tomar cuidado ao falar que foi um ano bom, em especial por causa da enchente, da alta do dólar e das incertezas no agronegócio. Mas, a nível de cooperativa, conseguimos atingir os objetivos, principalmente em termos de associados — afirmou Pazinatto.

Vidolmar Pazinatto é o diretor executivo da cooperativa Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG. Sicredi Integração de Estados RS/MG/SC / Divulgação

Nos programas sociais, a cooperativa participou de 230 eventos — em média um evento a cada um dia e meio. Para o próximo ano, a cooperativa prevê R$ 250 mil só para o "kit comunidade", que inclui aventais, guardanapos e papel de mesa, destinados aos eventos de associações da região de abrangência.

Em tecnologia, o sistema Sicredi deve investir R$ 3,5 bilhões nos próximos três anos. Hoje, dos quase 9 milhões de associados, mais de 1 milhão são associados através do aplicativo.

Expansão em Minas Gerais

A área de atuação da cooperativa Sicredi Integração em Minas Gerais é de 33 municípios, mais que a abrangência no Rio Grande do Sul (5) e em Santa Catarina (14).

Até o momento, a cooperativa tem agências em quatro cidades. Só em Governador Valadares, de 257 mil habitantes, a expectativa é abrir de oito a 10. A terceira deve ser inaugurada em abril de 2025, na Vila Iza, bairro com 80 mil moradores.

Agência de São Geraldo da Piedade tem 80m² e serviu para conectar o município de 3,3 mil habitantes com o sistema financeiro do resto do país. Cidade não tinha atendimento bancário há pelo menos 16 anos. Sicredi Integração RS/SC/MG / Divulgação

Uma das cidades atendidas é São Geraldo da Piedade, de 3,3 mil habitantes. O município não era atendido por qualquer instituição financeira há pelo menos 16 anos. A cooperativa inaugurou a agência no começo de outubro, com 80 metros quadrados — bem abaixo do tamanho médio desses empreendimentos, que costumam ser de 250m².

— Nosso plano é crescer em escala, mas com segurança. Um pouquinho de conservadorismo nunca fez mal para ninguém. Você tem que captar dinheiro e ter a competência de fazer ele girar, e emprestar bem para remunerar adequadamente e fazer as coisas acontecerem — terminou Pazinato.