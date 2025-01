Torre corporativa do Icon ECB tem 80% das unidades vendidas em menos de 40 dias

Renderização de escritório decorado dos andares do Icon ECB destinados a empresas. Renderizações / Icon ECB

A torre corporativa do Icon ECB, empreendimento que vai ser construído no bairro Boqueirão, teve mais de 100 unidades vendidas em menos de 40 dias. O número representa 80% das salas à venda.

Com 30 andares, o conjunto de edifícios da holding ECB Group, do empresário Erasmo Battistella, foi lançado oficialmente em 8 de novembro e, desde então, corretores recebem clientes no plantão de vendas da Rua dos Andradas.

No complexo haverá um hotel de empresa internacional, boulevard mall e espaços empresariais, com escritórios e consultórios. O preço das salas partia de R$ 490 mil — já esgotados.

A primeira etapa de comercialização já foi fechada e, segundo Battistella, superou os resultados propostos para a unidade comercial.

— No próximo ano, as atenções se voltam para as torres residenciais — disse ele, que é CEO da fabricante de biodiesel Be8. A empresa deve ocupar seis pavimentos do prédio e centralizar ali a unidade administrativa.

Quem trabalha no segmento identifica o movimento de investidores que buscaram as salas comerciais e, agora, também estão de olho nos apartamentos. O motivo: com o crescimento de Passo Fundo, muitos profissionais migram para a cidade e buscam espaços maiores para morar.

— A cidade carece de oferta nesse segmento. Quem comprou entendeu a proposta e enxerga nas unidades residenciais também uma oportunidade de investimento para ganho de capital e rentabilidade futura com locação — analisou Ricardo Bortolini, CEO da Bortolini Imóveis.

A previsão é que a construção do empreendimento — prevista para começar em maio de 2025 — gere mais de 700 vagas diretas de trabalho em Passo Fundo. O valor geral de vendas (VGV) é estimado em mais de R$ 500 milhões.