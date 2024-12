Corretora de investimentos XP quer dobrar operação em Passo Fundo

O processo de ampliação da equipe comercial é um plano que se estende ao longo de todo o ano de 2025 . Nos próximos cinco anos, a companhia quer se tornar referência no segmento nas cidades com mais de 150 mil habitantes.

Com raízes gaúchas e comprada pelo Itaú, a XP tem mais de 100 escritórios no Rio Grande do Sul. A estratégia é ganhar espaço no mercado estadual, que tem mais de 330 mil investidores com R$ 32 milhões em investimentos na bolsa, conforme dados da B3 até outubro.