Cooperativa cria sistema para monitorar temporais e acelerar resposta em casos de falta de luz

Um sistema próprio para monitorar eventos climáticos e reduzir o tempo de espera quando há falta de luz: essa é a aposta da cooperativa Coprel para ampliar a capacidade de prever quedas no fornecimento de energia elétrica no norte gaúcho.

O projeto está em fase inicial e é um dos cinco contemplados pelo Edital de Inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do RS (Sescoop). A ideia vai receber R$ 200 mil para sair do papel.