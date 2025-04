Empresa gaúcha e TecnoPUC assinam acordo com o Reino Unido para estreitar relação entre governos e startups

A empresa gaúcha Govtech Lab e TecnoPUC assinaram um acordo com o governo do Reino Unido para estreitar conexões entre gestores públicos e startups dos dois países. A assinatura foi em 25 de março, em Porto Alegre.

Conforme a fundadora e uma das CEOs da empresa, Téo Foresti Girardi, outros parceiros devem se somar ao projeto no futuro , incluindo atores do ecossistema de inovação, parceiros governamentais, entidades de fomento e organizações privadas.

Um relatório lançado no fim de 2024 pelo Fórum Econômico Mundial aponta que o mercado govtech (aquele que usa a tecnologia para encontrar soluções a governos e órgãos públicos) vai mais que dobrar de tamanho até 2034, com expectativa de movimentar US$ 1,4 trilhão em negócios. O setor deve se tornar o mais relevante do mundo em 10 anos, com valor estimado em US$ 9,8 trilhões.