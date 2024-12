Frigorífico restaurado terá balada, espaço para oficinas e exposições de arte; veja imagens do local

Foi construído para ser um frigorífico, virou uma gráfica de jornal e, em breve, se tornará um centro de eventos e local para oficinas e exposições de arte . Esse é um resumo da história do antigo frigorífico Lago & Iaione , que passa por processo de restauração em Passo Fundo.

A obra do prédio até então abandonado começou em outubro. Agora, fotografias obtidas com exclusividade pela coluna mostram o potencial do espaço, que recebeu o nome de FriGô, e como tende a dar uma nova cara à Vila Ricci (veja abaixo).