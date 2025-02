Incorporadora que já urbanizou mais de 5 milhões de m² no RS entra em nova fase e planeja expansão

Um dos empreendimentos da Innovar é o Madero Living Club, condomínio fechado de alto padrão construído em Marau, no norte gaúcho. Innovar Incorporações / Divulgação

Desde o primeiro empreendimento em Marau, há 18 anos, a incorporadora Innovar já urbanizou mais de 5 milhões de metros quadrados em 15 cidades do Rio Grande do Sul e se prepara para entrar em uma nova fase nas próximas semanas.

A maioridade chega com o reposicionamento da marca — a partir da metade de março —, e mudanças na gestão dos negócios e expansão para novos mercados.

A empresa está por trás de empreendimentos como o Ares Bairro Parque, em Passo Fundo. Com R$ 80 milhões em valor geral de vendas (VGV), a incorporadora vendeu 80% dos 363 terrenos logo na primeira fase do projeto. Outro destaque é o Rancho LM, em Santo Ângelo, um condomínio fechado que fica às margens do Rio Ijuí e já teve 65% dos lotes comprados.

Leia Mais Indústria de frangos amplia operação no norte do RS com incubatório de R$ 70 milhões

A lista de negócios é longa e avança para outras regiões do Estado e também em Santa Catarina. A incorporadora viabiliza parte da infraestrutura do bairro Lomba do Pinheiro em Porto Alegre e um empreendimento fechado e de alto padrão em Chapecó (SC), do qual o VGV é de R$ 500 milhões para 100 hectares.

Há prospecção em outras cidades catarinenses — novidades que devem sair do papel a partir do segundo semestre.

— A empresa tem a meta de atingir cidades que estão do outro lado. Queremos poder entregar a essência da Innovar, que são produtos bons, de qualidade. Nós não abrimos loteamentos sem infraestrutura: entregamos tudo pronto, com instalação de esgoto, luz, água. A prefeitura já começa a arrecadar o IPTU sem investimento nenhum — disse o sócio proprietário Antônio Roso.

Ao longo dos últimos 18 anos, foram mais de 50 empreendimentos entregues. Ao todo, são mais de 100 colaboradores diretos e indiretos.

"Nos últimos 18 anos o mercado melhorou e mudou muito. Temos mais concorrência. Então o posicionamento hoje tem que ser muito estratégico, não se pode errar", disse o empresário Antonio Roso, sócio proprietário da incorporadora. Innovar Incorporações / Divulgação

— O objetivo é sempre fazer o negócio crescer e ser sustentável. Nos últimos 18 anos o mercado melhorou muito e mudou muito, também. Temos mais concorrência. Então o posicionamento hoje tem que ser muito estratégico, não se pode errar — completou Roso, que também é dono do Passo Fundo Shopping, Metasa e integra o grupo de instalação do Porto Meridional, em Arroio do Sal.

Apesar da atualização da marca, o objetivo é manter a consolidação construída pela empresa desde a fundação, em 2007, quando lançou o condomínio Colinas, em Marau.

— Vamos até onde o mercado permite e com pé no chão. É o único jeito — concluiu o empresário.