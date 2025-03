Fábrica que produz 6 mil cadeiras por dia faz investimento milionário e amplia espaço em Erechim

Novo pavilhão tem 14 mil metros quadrados e fica na sede da Cavaletti no distrito industrial de Erechim. Cavaletti / Divulgação

Os R$ 34,8 milhões destinados pelo Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem) para a fabricante de cadeiras profissionais Cavaletti já foram investidos na ampliação do parque fabril em Erechim, no norte gaúcho.

O incentivo do governo do RS será abatido nos impostos estaduais no próximo ano e cobre parte do valor usado para construir pavilhão que deve triplicar a capacidade de expedição da empresa.

A estrutura de 14 mil metros quadrados fica na sede da Cavaletti, no distrito industrial de Erechim. A estrutura foi construída do zero e parte já é usada enquanto as obras se encaminham para a reta final.

O novo local vai permitir que a empresa atenda um volume maior de pedidos e reduzir os prazos de entrega ao otimizar o espaço de armazenamento e movimento dos produtos.

— Também abre caminho para futuras inovações e aumento da capacidade produtiva. No momento estamos analisando as possibilidades — disse o diretor-presidente Mário Cavaletti.

A empresa já aumentou a mão de obra para operar no novo pavilhão. Ao todo, são mais de 1 mil trabalhadores em todo o Grupo Cavaletti. Há postos de trabalho em aberto (confira vagas neste link).

Com média de 6 mil cadeiras produzidas por dia, a indústria de Erechim tem a maior fabricação diária desses móveis entre todos os países latinos. Com atuação predominante no mercado nacional, a empresa exporta para países da América Latina, América Central, Europa e Ásia.