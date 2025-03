Imobiliária investe em unidade exclusiva para vendas em meio a "boom" da construção civil de Passo Fundo

Espaço ficará na frente da atual sede, no centro da cidade.

A Bortolini Imóveis, uma das maiores imobiliárias de Passo Fundo, vai abrir uma nova unidade na Rua Morom. O espaço deve abrigar toda a operação comercial com as equipes administrativa e de vendas, que passa a contar com mais de 50 corretores. Hoje são 34.