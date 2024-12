O que motivou a venda da Prontoclínica para o HC

A partir de fevereiro de 2025, Prontoclínica integrará serviços do Hospital de Clínicas de Passo Fundo.

Mesmo com as contas em dia, vender o Hospital Prontoclínica já estava nos planos dos sócios fundadores desde 2020. Os serviços e o plano de saúde da instituição que beira os 50 anos foram adquiridos pelo Hospital de Clínicas de Passo Fundo por R$ 52 milhões no começo da semana.