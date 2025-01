Mais de 15 horas depois de temporal, bairros de Porto Alegre seguem sem energia

No Centro, uma loja de bijuterias operava apenas com pagamento em dinheiro na manhã desta quinta. Lucas Abati / Agência RBS

Depois do temporal registrado na quarta-feira (1º), Porto Alegre ainda enfrenta falta de energia em diversos bairros, como Vila Assunção, Tristeza, Petrópolis e Chácara das Pedras. No início da tarde desta quinta-feira (2), a CEEE Equatorial informou que 115 mil clientes foram afetados pela falta de luz desde a forte chuva. Conforme a concessionária, o serviço foi restabelecido em 88 mil pontos, mas 27 mil ainda aguardam a normalização.

O desabastecimento afeta residências e negócios pela cidade. No Centro, uma loja de bijuterias na Avenida Borges de Medeiros operava apenas com pagamento em dinheiro na manhã desta quinta (2).

— Como faltou (energia) ontem (quarta), não deu para carregar as maquininhas — explicou o segurança Luiz Carlos Barbosa, que orientava os consumidores.

Com a informação, poucos entravam na loja. O problema se repetia em pelo menos mais seis estabelecimentos na mesma quadra, que estavam fechados ou com portas entreabertas. Uma farmácia operava com gerador para manter a refrigeração de medicamentos sensíveis.

Na Ilha do Pavão, no bairro Arquipélago, há relato de um fio que caiu de um poste e está encostando no chão. O padre Rudimar Dal’asta, que atua na região, não conseguiu retorno da Equatorial até o momento para resolver o problema. Quando questionada, a concessionária disse que havia uma equipe a caminho e garantiu que não há risco de choque elétrico pelo fio, já que a região está sem luz.

A falta de eletricidade afeta também o abastecimento de água na Capital. Segundo o Dmae, três estações de bombeamento estão com funcionamento comprometido devido à falta de eletricidade. Seguem inoperantes a Estação de Bombeamento de Água Tratada Santa Tereza I e as Estações de Bombeamento de Água Pluvial 4º Distrito e Centro Histórico.

De acordo com a CEEE, equipes estão atuando para identificar o problema nas estações do DMAE, mas também se trabalha com a possibilidade de ser um defeito interno, de responsabilidade do departamento.