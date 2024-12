Fabricante de rodas do interior investe R$ 30 milhões e quer se tornar a 2ª maior do Brasil até 2028

A estrutura construída por uma fabricante de rodas mudou o cenário de uma das entradas de Tapera , município de quase 10,6 mil habitantes do norte gaúcho. A empresa investiu R$ 30 milhões na nova sede, onde espera se tornar a segunda maior produtora de rodas agrícolas do país até 2028.

O aumento na capacidade de produção tem a ver com o espaço físico disponível . Com fábrica e escritórios, a empresa Technorodas vai ter 10 mil metros quadrados. Na sede antiga, que funciona desde 2005, são 1.450m².

Hoje a empresa fabrica de 300 a 350 rodas agrícolas por dia, resultando em cerca de 7 mil por mês. No novo espaço, espera aumentar a produção em 30% só pelo fato de ter os maquinários centralizados e não precisar deslocar materiais durante o processo de fabricação.

Até 2028, a meta é fabricar 1 mil rodas por dia e cerca de 24 mil por mês. O objetivo é alcançar a Rodaros , a segunda maior fabricante de rodas do país, com sede em Vacaria.

A Technorodas tem a cartela de clientes formada exclusivamente por empresas brasileiras. Da média de 90 indústrias atendidas mensalmente, 60% são de São Paulo e o restante do Rio Grande do Sul.

O número cresceu desde 2022, quando a fabricante atendia a 24 indústrias por mês, e reflete no volume de rodas fabricadas .

— Em 2023 foram 59.950 unidades, enquanto em 2024 já fizemos 73.550. Por isso em 2028 queremos e temos a capacidade para nos tornar a segunda maior fábrica de rodas agrícolas do Brasil — disse Claudiomiro Valentim Spielmann, empresário e fundador da empresa.

A obra da sede já foi concluída e as equipes trabalham na mudança do maquinário. Em 6 de janeiro todos os 70 funcionários estarão trabalhando no novo espaço.