Sobe para 15 o número de mortos em ataque em Nova Orleans, diz médico legista

Subiu para ao menos 15 pessoas o número de mortos em ataque durante o Réveillon em Nova Orleans , nos Estados Unidos, segundo um médico legista informou à Associated Press. Durante as comemorações de Ano-Novo, um motorista usou uma caminhonete para avançar contra uma multidão de foliões na emblemática Bourbon Street, local de celebrações na cidade.

O suspeito do atentado, que morreu após troca de tiros com a polícia, foi identificado pelo FBI como Shamsud Din Jabbar, 42 anos. Ele supostamente trabalhava como corretor de imóveis no Texas, havia atuado como especialista em informática no Exército, era divorciado e enfrentava problemas financeiros.