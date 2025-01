Suspeito de atropelamento em Nova Orleans é do Texas e possuía bandeira do Estado Islâmico, segundo FBI

O FBI divulgou que o motorista suspeito de atropelar uma multidão de foliões em Nova Orleans nesta quarta-feira (1º), matando ao menos 10 pessoas e ferindo dezenas de outras, era cidadão dos Estados Unidos, do Texas, e detinha uma bandeira do Estado Islâmico .

"O FBI está trabalhando para determinar as possíveis associações e afiliações do indivíduo com organizações terroristas", disse o serviço americano, em nota.