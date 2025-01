Incêndio em mercado na China deixa 8 mortos e 15 feridos

Um incêndio em um mercado no norte da China neste sábado (4) deixou oito mortos e 15 feridos, confirmaram autoridades locais.

"Os feridos foram levados para o hospital e não correm risco de morte", declarou o governo popular do distrito de Qiaoxi após o incêndio em um mercado de alimentos na cidade de Zhangjiakou, a noroeste de Pequim.

O incêndio no mercado Liguang começou por volta das 8h40, horário local (21h40 em Brasília), e foi extinto quase duas horas depois, segundo o governo do distrito. A causa do incidente está sendo investigada.

Imagens compartilhadas na internet e geolocalizadas pela AFP mostram pessoas do lado de fora do mercado fugindo do fogo enquanto uma espessa coluna de fumaça sobe ao céu.

Outros vídeos mostram bombeiros combatendo as chamas e carregando vítimas para fora do local.

Incêndios fatais são relativamente comuns na China devido aos frágeis códigos de construção e segurança.

Um incêndio na cidade de Chengdu em outubro deixou 24 pessoas hospitalizadas com dificuldades respiratórias, informou a mídia estatal. Em julho, outro incidente do mesmo tipo em um centro comercial na cidade de Zigong, sudoeste do país, matou 16 pessoas.