Atropelamento em festa de Réveillon deixa pelo menos 10 mortos e 35 feridos em Nova Orleans, nos EUA

Um homem dirigiu uma caminhonete a toda velocidade contra uma multidão que comemorava o Ano-Novo em Nova Orleans, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (1º) e deixou pelo menos 10 mortos e 35 feridos, antes de ser morto pela polícia. Segundo as autoridades, o incidente ocorreu por volta das 3h15min, horário local (6h15min no horário de Brasília), no coração do famoso French Quarter, que estava lotada de pessoas comemorando a chegada de 2025.

— (O motorista) atirou em nossos policiais quando bateu. Dois policiais foram baleados. Eles estão estáveis — disse a superintendente da polícia Anne Kirkpatrick em entrevista coletiva, garantindo que o agressor "tentou atropelar a maior quantidade de pessoas possível".

"Um homem dirigiu um veículo contra uma multidão na Bourbon Street, em Nova Orleans, matando várias pessoas e ferindo dezenas de outras. O homem trocou tiros com a polícia e agora está morto. O FBI está liderando a investigação sob a hipótese de um ato terrorista", disse em comunicado a agência federal.

O presidente Joe Biden reagiu advertindo que "não tolerará" ataques contra o povo americano. "Não há justificativa para a violência de nenhum tipo e não toleraremos nenhum ataque contra nenhuma das comunidades de nossa nação", afirmou em um comunicado o chefe de Estado em fim de mandato.

Já o sucessor dele na Casa Branca, o republicano Donald Trump, relacionou o incidente à imigração irregular, apesar de a identidade do autor do ataque ainda ser desconhecida. "Eu disse que os criminosos que estão chegando são muito piores do que os que temos no país (...) e acabou sendo verdade", escreveu nas redes sociais.

Adicionalmente, Trump afirmou que a taxa de criminalidade no país "está em um nível nunca visto", embora, de acordo com o FBI, os crimes violentos tenham diminuído drasticamente.

O governador do Estado da Louisiana, onde está localizada Nova Orleans, Jeff Landry, lamentou o ocorrido no X e pediu orações às vítimas e aos socorristas: "Um ato horrível de violência ocorreu na Rua Bourbon no início desta manhã. Por favor, junte-se a Sharon e a mim em orações por todas as vítimas e socorristas no local".

Nova Orleans é um dos destinos mais visitados dos Estados Unidos e o incidente ocorreu pouco antes de a cidade sediar um importante jogo de futebol americano, conhecido como Sugar Bowl, no qual participam equipes da Universidade da Geórgia e Notre Dame.