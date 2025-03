Trump diz que Xi visitará EUA "em um futuro não muito distante"

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (17) que seu homólogo chinês, Xi Jinping, visitará em breve os Estados Unidos, em meio às tensões comerciais entre as duas principais economias do mundo.

A China pediu na semana passada um "diálogo" com Washington.

No início deste mês, Trump aplicou uma tarifa aduaneira adicional de 20% sobre produtos chineses, alegando que as substâncias usadas pelos cartéis de drogas mexicanos para fabricar fentanil, segundo Washington, vêm da China.

Pequim respondeu com tarifas de até 15% sobre uma série de produtos agrícolas americanos, como soja, carne suína e frango.

A China, maior produtora mundial de aço, também prometeu tomar "todas as medidas necessárias" em resposta às novas tarifas americanas sobre aço e alumínio.

Xi visitou os Estados Unidos pela última vez em novembro de 2023, quando se reuniu na Califórnia com o ex-presidente democrata Joe Biden, numa tentativa de aliviar as crescentes tensões entre as duas superpotências.