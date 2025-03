Inter Miami confirma lesão muscular de baixo grau em Messi após corte da seleção argentina

O surpreendente corte de Messi da relação final da convocação da Argentina para os importantes jogos das Eliminatórias Sul-Americanas contra o Uruguai, na sexta-feira, e depois diante do Brasil, dia 25, foi por lesão muscular.

Depois de ser noticiado que o astro estava ganhando uma folga na seleção nacional para cuidar de um desconforto, o Inter Miami, time do astro nos Estados Unidos, confirmou que exames de imagem realizados nesta segunda-feira apontaram para uma lesão de grau leve no adutor do camisa 10.