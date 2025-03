Astronautas presos há nove meses na ISS estão prontos para voltar

Após mais de nove meses a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), os dois astronautas presos no espaço finalmente partirão para a Terra na madrugada desta terça-feira (18), encerrando uma prolongada missão que atraiu atenção mundial.

Butch Wilmore, de 62 anos, e Suni Williams, de 59, chegaram ao laboratório orbital em junho de 2024 no primeiro voo tripulado do Starliner da Boeing, uma viagem de ida e volta que deveria durar apenas oito dias.

No entanto, a nave espacial apresentou problemas de propulsão e a Nasa decidiu devolvê-la à Terra sem tripulação.

Uma nova equipe com dois astronautas da Nasa, Anne McClain e Nichole Ayers; um japonês, Takuya Onishi; e o cosmonauta russo Kirill Peskov, saiu na sexta-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e chegou no domingo à ISS.