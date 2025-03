Técnico do sub-20 do Inter, Renan fala sobre suas conversas com Roger Machado: “Ele é o carro-chefe”

Renan chegou ao cargo desde o início do mês de março. Inter / Divulgação

Bicampeão da América pelo Inter e cria da base do clube, o ex-goleiro Renan Brito está dando seus primeiros passos como treinador do sub-20 do Colorado. Sua equipe, inclusive, venceu nesta quarta-feira (19) o Fluminense por 3 a 1, pela segunda rodada do Brasileirão da categoria.

Poucas horas depois da vitória — a segunda em dois jogos —, o técnico concedeu entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha.

— Foi uma vitória importante, bem no início aí desse trabalho, contra um adversário muito difícil. Estou muito feliz por tudo que eu encontrei, pela maneira que eu fui recebido no Inter — avaliou Renan, que completou:

— A gente conseguiu ter uma vitória que nos deixa com 6 pontos, 100% de aproveitamento. Feliz por esse momento que os meninos estão vestindo a camisa do Inter com orgulho e empenho para defender o Celeiro de Ases.

Interação com o Roger

Roger acompanhou jogos da base do Inter na terça (18) e na quarta-feira (19). @scinternacional e @celeirodeases / Reprodução / Instagram

O ex-goleiro ainda comentou sobre sua relação com Roger Machado. Segundo ele, mesmo na folga do treinador do time principal do Colorado, eles seguem conversando:

— Isso (a interação) é a maior arma que a gente está tendo hoje. Fomos ao jogo do sub-17, pude ver o jogo todo com ele, conversar sobre muitas situações que ele enfrentou, com relação ao próprio Gre-Nal e à formação. Enfim, tudo que engloba o futebol.

— Hoje (quarta-feira), ele foi outra vez. Nesses dias de folga, toda a comissão dele estava lá transitando. É um cara extremamente preparado, entendendo o momento do clube e como auxiliar nesse processo. E, acima de tudo, ele é o carro-chefe. Sempre vai ser nosso objetivo entregar jogadores mais próximo de prontos para ele poder trabalhar.

O time de Renan volta a campo contra o Palmeiras, na quarta-feira (26). A partida será disputada em São Paulo.