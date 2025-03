Casa Branca acusa 'regime hostil de Maduro' de enviar Tren de Aragua aos EUA

A Casa Branca acusou, nesta quarta-feira (19), o "regime hostil" do presidente venezuelano Nicolás Maduro de mandar para os Estados Unidos a gangue Tren de Aragua, contra a qual invocou uma lei de 1798 para expulsar seus supostos membros do país.

Por isso, "está dentro da autoridade do presidente deportar estes terroristas, e qualquer um que tente defender esses terroristas que agora foram expulsos do território americano deveria falar com as famílias das pessoas que esses monstros atrozes assassinaram e violentaram", protestou Leavitt.