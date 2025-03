Villasanti precisa ser recuperado no Grêmio

Paraguaio foi pilar do Tricolor em 2023 e 2024. Lucas Uebel / Flickr / Grêmio FBPA

Uma das missões do técnico Gustavo Quinteros nesta parada para a data Fifa é tentar recuperar um jogador fundamental do time do Grêmio: estou falando de Villasanti.

É impressionante como o paraguaio caiu de produção da temporada passada para o início deste ano. Me pergunto os motivos para uma queda tão brusca, facilmente vista pelos torcedores e opinião pública.

Alguns acham que a braçadeira de capitão tenha pesado, outros apontam a perda de espaço no time titular da seleção paraguaia ou até mesmo o esquema utilizado pelo treinador no Tricolor, que não o favorece.

Pilar nos últimos dois anos

Penso que pode ser um misto dos três, pois é inegável que o camisa 20 está jogando muito abaixo do que sabe. Ele foi um jogador fundamental desde que chegou ao Grêmio. Na temporada de 2023, foi um dos melhores do time junto com Luís Suárez.

Ano passado, mesmo com as dificuldades da enchente e a luta no Brasileirão, foi um dos pilares do time de Renato. No início de 2025, chegou a ter sondagens do Palmeiras e lembro que na coletiva de apresentação de Quinteros, o mesmo pediu para que Villasanti ficasse no clube, pois o lugar dele no futuro é na Europa, segundo o treinador naquela oportunidade.

Com a chegada de Cuéllar, o torcedor chegou a se iludir em ter a melhor dupla de volantes do Brasil, mas isso ainda não aconteceu dentro de campo. Confio que Villa ainda tenha muita lenha pra queimar no Grêmio, é um jogador importante e precisa ser recuperado. Tenho certeza que ele ainda vai nos ajudar muito nesta temporada.