Grêmio e a corrida contra o tempo

Maratona de jogos do Tricolor inclui Brasileirão e Sul-Americana. Renan Mattos / Agencia RBS

Todo sabemos que o calendário esportivo da temporada de um clube grande é sempre muito apertado e parece que cada vez piora mais.

Ou seja, é impossível olhar a maratona de 18 jogos do Grêmio entre final de março até final de maio e não se preocupar.

Nela, estão os jogos com data base entre Brasileirão e Sul-Americana, com a possibilidade ainda de entrar alguma outra partida de Copa do Brasil.

Bom, os clubes estão cientes disso desde o início da temporada, eles assinaram embaixo e concordaram com tudo. Mas não deixa de ser insano. Para o torcedor é ótimo, afinal vai ver o time do coração a cada três dias. Mas para os profissionais do clube, é realmente uma maratona.

No futebol o tempo é curto

Dito isso, entendo a folga de três dias após a perda do título gaúcho, apesar de contraditória. Em algum momento, os caras precisam folgar, afinal, são humanos, também tem suas famílias e compromissos pessoais.

Porém, o futebol por vezes não te dá o tempo necessário para um encaixe perfeito. Quinteros, com as folgas, terá menos de duas semanas de preparação antes de iniciar de vez as competições.

No dia 29 de março, na estreia do Brasileirão contra o Atlético-MG, em casa, o torcedor espera um time mais pronto daquilo que vinha sendo no Gauchão.

Não é exclusividade do Grêmio, todos os times grandes também terão um calendário duro pela frente, mas tenho certeza que o gremista espera uma temporada muito melhor do que a de 2024 nas competições que estão por vir. Vamos em frente!