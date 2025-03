A nova oportunidade para um bom jogador do elenco do Grêmio

Arezo fez dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Monsoon pelo Gauchão. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio informou que Braithwaite teve diagnosticada uma lesão no adutor longo da coxa direita e ficará fora do time nos próximos dias. A previsão é que não possamos contar com o dinamarquês nos primeiros jogos do Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Braithwaite sentiu a virilha no jogo contra o Athletic pela Copa do Brasil e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, com cerca de 15 minutos de jogo. Ele chegou a ser dúvida na decisão do Gauchão. Mas, pelo visto, jogou no sacrifício e agora precisou parar.

É uma grande perda para o time, talvez a principal referência técnica do Grêmio atualmente. Já estou na torcida para que ele se recupere o quanto antes, pois vamos precisar muito deste jogador nessa maratona de jogos que os meses de abril e maio reservam para o Tricolor.

Oportunidade para Arezo

Naturalmente, Arezo deve ganhar a posição. Esse jogador foi uma das esperanças da torcida do Grêmio na sua chegada na metade do ano passado, quando tivemos muitas dificuldades pós-enchente.

Teve poucas oportunidades nas mãos de Renato Portaluppi, mas sempre entrou bem, se vê que é um atleta que tem ferramentas. Cheguei a falar que 2025 seria o ano dele, já que é o reserva imediato de Braithwaite. No ano passado ainda tinha Diego Costa na hierarquia. Arezo já tem três gols na temporada, está se soltando cada vez mais e pode agarrar essa oportunidade com unhas e dentes.

