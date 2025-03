Adriel já está em Minas Gerais. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio autorizou Adriel a viajar para São João del Rei, no interior mineiro, para realizar exames e assinar contrato de empréstimo com o Athletic até o final de 2025.

Em contrapartida, o goleiro prorrogou o vínculo com o Tricolor por mais duas temporadas. O anúncio deverá ser realizado nos próximos dias.

As tratativas duraram quase um mês. O jogador recusou sair por empréstimo para o Universidad Católica, do Chile, para seguir no Brasil, mesmo que na Série B. Nos últimos dois anos, após algumas desavenças, Adriel foi emprestado ao Bahia, que optou por não exercer a opção de compra.

O grande entrave no negócio envolvia a renovação do atleta com o Grêmio. Um aumento foi concedido ao profissional para estender o contrato de dezembro deste ano até o final de 2027.

Além disso, foi imposta uma cláusula nas negociações, que definiu que os mineiros podem adquirir 50% dos direitos econômicos do arqueiro por 2 milhões de euros.

O goleiro já está em São João del Rei para a realização dos trâmites, como exames e assinatura do contrato. Os procedimentos devem ser realizados no decorrer desta quinta-feira.

Grêmio contrata Jorge, do Pelotas

Para suprir a saída de Adriel, o Tricolor buscou no mercado o jovem Jorge, de 23 anos, do Gaúcho de Passo Fundo, mas que atuou no Gauchão pelo Pelotas.

Leia Mais Os detalhes do acordo do Grêmio com o goleiro Jorge

Ele chega para ser o terceiro na hierarquia de goleiros, que tem Volpi e Grando, ambos com um vínculo de duas temporadas.