Como foi o primeiro treinamento do Grêmio após três dias de folga

O grupo de jogadores do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira (20), após três dias de folga.

Setor defensivo

Nós próximos dias, o técnico Gustavo Quinteros deve aprimorar os trabalhos defensivos. O argentino tem como objetivo dar mais solidez à zaga tricolor. Depois do empate por 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio, o treinador destacou a evolução do setor.