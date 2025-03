Almería-ESP insiste em recontratar Rodrigo Ely, zagueiro do Grêmio

A renovação de contrato do Grêmio com Rodrigo Ely, encaminhada em fevereiro, prorrogou o vínclulo do atleta com o clube por mais dois anos, mas não afastou o objetivo do Almería em recontratar o atleta. Os espanhóis, que tentam voltar à elite do futebol do país, desejam levar o zagueiro na metade de 2025. As conversas foram interrompidas e podem ser retomadas em breve, com um planejamento para o encerramento de carreira do atleta.