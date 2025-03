Surpresa na lista da Colômbia, ex-Grêmio mira chance contra o Brasil de olho em vaga na Copa

Campaz vive boa fase no Rosario Central. Rosario Central / Divulgação

Um ex-jogador do Grêmio foi a grande surpresa na lista da Colômbia para os jogos contra Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias.

Em boa fase no Rosario Central, o atacante Jaminton Campaz, 24 anos, tentará na rodada dupla ganhar minutos no segundo tempo e conquistar o técnico Nestor Lorenzo, de olho em uma vaga na lista da Copa do Mundo 2026.

Convocação surpreendeu

Apesar do bom momento do atleta no futebol argentino, a sua convocação surpreendeu a imprensa colombiana.

— Sabemos que o Campaz estava no radar, mas há tempos não vinha sendo considerado pelo treinador. Então, foi uma convocação que surpreendeu. Ele está fazendo a diferença no Rosario Central e encontrou na Argentina um respaldo para mostrar o seu potencial. Não será titular, mas será uma alternativa para o segundo tempo dos jogos, sobretudo pela qualidade que tem no drible e no um contra um — opina o jornalista colombiano Julian Capera, da ESPN da Colômbia.

Passagem apagada no Grêmio

Revelado pelo Deportes Tolima, Campaz foi contratado pelo Grêmio em 2021, mas não teve grande destaque e acabou amargando junto com o time o rebaixamento para a Série B. Após o acesso, foi emprestado em 2023 ao Rosario Central e, devido à boa fase,, acabou sendo adquirido de forma definitiva pelo clube argentino.

Campaz usou a camisa 7 no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Provável escalação

Para o jogo contra a Seleção Brasileira, porém, Campaz será reserva. O provável time colombiano tem: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, John Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Rafael Borré.