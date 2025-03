Os bastidores da escolha de Dorival por João Pedro como titular da Seleção contra a Colômbia

João Pedro (E) com o técnico Dorival Júnior. Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação

O técnico Dorival Júnior mudou de ideia e vai de João Pedro para enfrentar a Colômbia, nesta quinta (20), no Mané Garrincha.

Ao convocar a Seleção para a rodada dupla contra colombianos e argentinos, o treinador planejava uma equipe diferente, com Neymar de meia centralizado e Rodrygo como falso 9.

Porém, com o corte do camisa 10 do Santos e após o primeiro treino em Brasília, o treinador alterou os planos e optou por escalar um centroavante de ofício. E o escolhido é o atacante do Brighton-ING, de apenas 23 anos.

Quem é João Pedro

Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação

Revelado pelo Fluminense, João Pedro está no futebol inglês desde 2020, onde inicialmente defendeu o Watford. Nesta temporada, marcou oito gols e sete assistências em 25 jogos, na boa campanha realizada pelo Brighton, que ocupa a sétima posição na Premier League. Na temporada passada, o atleta já havia marcado 20 gols em 40 partidas.

O novo escolhido de Dorival atua no clube inglês como centroavante de ofício ou como segundo atacante, quando forma dupla com o inglês Danny Welbeck. Polivalente, também já foi utilizado como meia, em um esquema 4-3-2-1.

— O João (Pedro) flutua muito, mas é um homem que tem chegado muito à área, jogando assim na sua equipe. Ora como homem de referência, ora como segundo homem — analisou Dorival, em entrevista coletiva nesta quarta (19).

— Ele tem que coordenar essas característica que ele possuiu e em cima disso eu tirar o melhor de cada um. Eu estou tentando manter os jogadores na posição em que eles jogam em suas equipes, desde o começo, fazendo uma ou outra alteração em função dos adversários. Mas tentando aproveitar o que eles já têm e já fazem em suas equipes de origem — acrescentou.

Mudança de planos

O curioso é que o plano do treinador nesta etapa das Eliminatórias era atuar sem um camisa 9 de ofício. Tanto que João Pedro foi o único centroavante mais fixo chamado na lista original. A nominata só foi reforçada por Endrick, do Real Madrid, após o corte de Neymar, dias antes da apresentação em Brasília.

Além disso, no primeiro treino no Estádio Bezerrão, na terça (27), Dorival posicionou o time com Rodrygo de falso 9, Savinho e Vinícius Júnior nas pontas e Raphinha como meia-atacante centralizado. Porém, aparentemente, o treinador não gostou do desempenho, pois, na atividade de quarta (28), já no Mané Garrincha, Savinho foi sacado para a entrada de João Pedro.

Conforme apurado por Zero Hora, o treinador analisou que, sem Neymar e diante das características da Colômbia, faria mais sentido para a estratégia brasileira contar com um centroavante de ofício e com mais força física para os duelos contra os zagueiros colombianos. Além disso, pesaram o bom desempenho de João Pedro.

— Desde a temporada passada, venho apresentando bons números e acho que agora é dar a sequência. Todo jogador, desde novo, sempre pensa em poder representar seu país. Então, é seguir trabalhando e manter os números da temporada passada — disse o atacante do Brighton aos canais oficiais da CBF.

— Eu venho jogando mais como 9 nesta temporada, mas também jogo como um 10, então acho que isso facilita bastante nos meus números de assistência — destacou.

Provável escalação do Brasil

Com João Pedro, Dorival tem duas possibilidades táticas para montar a escalação. Uma delas é manter o 4-2-3-1, com Raphinha centralizado e Rodrygo e Vinícius Júnior nas pontas.

A outra é formar um 4-4-2, recuando Rodrygo para ser meia direita, ao lado de Raphinha e encostando Vinícius Júnior em uma dupla de ataque ao lado de João Pedro.

A Seleção deve entar contra os colombianos com a seguinte escalação: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Raphinha e Rodrygo; Vinícius Júnior e João Pedro.

Brasil e Colômbia enfrentam-se nesta quinta (20), às 21h45min, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O confronto é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.