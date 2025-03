Com Neymar, Dorival anuncia os convocados da Seleção Brasileira para os primeiros jogos de 2025

Após 506 dias, Neymar está de volta à Seleção Brasileira. Ele e mais 22 jogadores foram convocados pelo técnico Dorival Júnior, nesta quinta-feira (6), em hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para as partidas contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Estes serão os primeiros jogos do Brasil em 2025. No dia 20 de março, no Mané Garrincha, em Brasília, contra os colombianos, e no dia 25, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, contra os argentinos.